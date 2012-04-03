Нефть подскочила в цене: потребление растёт, предложение искусно снижено США

Максимально высокой отметки за последние шесть недель достигли цены на нефть на торговой сессии вторника. Ключевым поводом для роста цен стала макроэкономическая статистика США и эмбарго на иранскую нефть.

Повышение индекса деловой активности в промышленности США (ISM index) по итогам марта 2012г. до 53,4 пункта по сравнению со значением за февраль 2012г. в 52,4 пункта свидетельствует о восстановлении экономики США, являющихся крупнейшим потребителем нефти в мире.

Также на рост цен на нефть повлияло сообщение о том, что компания BP приостановила добычу нефти на платформе Valhall в Северном море для проведения работ по техобслуживанию компрессоров. Как следствие, стоит ожидать задержек поставок черного золота, добываемого на Valhall, что, по мнению аналитиков, стимулирует рост цен.

Кроме того, поддержку ценам на нефть продолжает оказывать решение США ввести новые санкции против государств, продолжающих импортировать нефть из Ирана.



Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 2 апреля 2012г. повысилась на 2,21 долл. и составила 105,23 долл./барр.



Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 2 апреля 2012г. повысилась на 2,55 долл. и составила 125,43 долл./барр.





