«Росатом» построит АЭС нового поколения в Великобритании?

Российская государственная корпорация "Росатом" рассматривает возможность строительства в Великобритании новейших АЭС.

Об этом сообщила сегодня лондонская "Таймс". О планах "Росатома" стало известно сутки спустя после того, как две немецкие компании - "Энпауэр" и "Э.ОН объявили о выходе из проекта строительства на территории Соединенного королевства двух АЭС.

«Участие "Росатома" в новейшей программе строительства в Великобритании сети атомных электростанций нового поколения грозит стать политически чувствительным вопросом, - отмечает издание. - Однако после того, как немецкие компании вышли из проекта, британское правительство может оказаться в положении, когда будет просто вынуждено принять значительные российские инвестиции».

В Великобритании эксплуатируются 19 атомных энергоблоков общей мощностью 10,137 ГВт. Правительство страны рассчитывает в среднесрочной перспективе заменить устаревшие блоки на современные и к 2025 году построить 8 новых станций.

Директор департамента коммуникаций ГК «Росатом» Сергей Новиков так прокомментировал это сообщение :

- Великобритания подтвердила свое стремление развивать атомную энергетику. Поэтому, конечно, британский рынок АЭС для нас является потенциально привлекательным. Сегодня «Росатом» предлагает своим партнерам атомные станции с реакторами поколения 3+, кроме того, на энергоблоках АЭС «Куданкулам» в Индии, построенных по российскому проекту, реализованы пассивные системы безопасности (срабатывающие без источника электроэнергии и без участия персонала), которые еще не имеют прецедентов в мире, в частности, система пассивного отвода тепла от энергоблока. У наших конкурентов новые проекты на бумаге, у нас же они уже реализованы. То есть Росатом сегодня может дать все гарантии, что при необходимости сооружение АЭС на территории Великобритании будет соответствовать абсолютно всем международным требованиям безопасности и нормам МАГАТЭ.