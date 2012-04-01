Страна Восходящего Солнца заявила в воскресенье о том, что на выборах президента Всемирного Банка поддержит кандидатуру ректора Дармутсккого колледжа в США Джима Ён Кима, которого на этот пост выдвинул Вашингтон.

"Мы официально поддержим кандидатуру Джим Ён Кима", - сегодня заявил министр финансов Японии Дзюн Адзуми, передает ИТАР-ТАСС.

Такое решение глава японского финансового ведомства принял после официальной встречи с кандидатом, которая прошла сегодня в Токио.

В начале этой недели министерство финансов США объявило, что в ближайшие дни Джим Ён Ким посетит ряд стран. По мнению наблюдателей, задачей американского кандидата в этом международном турне будет добиться от глав этих государств поддержки на выборах нового президента ВБ.

"АН" писали, что ранее, 24 марта Южная Корея одобрила кандидатуру Джима Ён Кима в главы ВБ.

Напомним, что выдвинувший Кима кандидатом в президенты ВБ Обама заявил, что магистр медицинской школы Гарварда Джим Ён Ким имеет "богатый международный опыт".

Конкурентами главы Дартмутского колледжа в борьбе за президентство Всемирного банка станут министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и его колумбийский коллега Хосе Антонио Окампо.

52-летний Джим Ён Ким является ведущим специалистом в области охраны здоровья. Долгие годы он работал во Всемирной организации здравоохранения, а в 1987 году основал благотворительную организацию Partners in Health.