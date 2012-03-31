Уругвай предлагает Ирану свой рис в обмен на нефть

Монтевидео готов поставлять в Тегеран рис в обмен на иранскую нефть, сообщило в субботу правительство Уругвая. Иран раньше был крупнейшим покупателем риса этой страны, но санкции США и ЕС затруднили взаиморасчеты.

"Если Иран готов к обмену нефти на рис, мы сделаем это", - сказал министр сельского хозяйства страны Табаре Агерре, со ссылкой на агентство Рейтер, передает РИА Новости.

"АН" писали, что в ночь на субботу Барак Обама одобрил введение новых санкций, направленных на покупателей иранской нефти. Эти санкции запрещают иностранным фирмам проводить операции с долларами в США, если они имеют расчеты с Центральным банком Ирана. До 28 июня страны-покупателя должны значительно сократить экспорт иранской нефти, в противном случае, эти страны будут "отрезаны" от финансовой системы США.

В конце февраля Япония резко сократила импорт иранской нефти в обмен на разрешение проведения долларовых операций. Ранее, 23 января ЕС ввел нефтяное эмбарго в отношении Ирана, запретив заключение с этой страной "новых контрактов на поставки нефти". Выполнение существующих контрактов должно быть прекращено до 1 июля.

Уругвай, который является ключевым экспортером риса в Латинской Америке и седьмым поставщиком в мире, очедно решил "обогнуть" эти санкции обменом. В 2011 году страна поставила Ирану 90 тысяч тонн риса и готова увеличить поставки многократно.

Напомним, США начали ужесточать санкции против Ирана в конце 2011 года после того, как МАГАТЭ заявило, что в рамках ядерной программы Тегеран может разрабатывать атомное оружие. Иран настойчиво отрицает разработку ядерного оружия.