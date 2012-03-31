С начала нынешнего года основные котировки фондового рынка США смогли отыграть позиции, потерянные в результате финансового кризиса. Накануне биржи закрылись смешанными результатами, при этом завершив самый успешный квартал с середины 2009 года.

По итогам торговой сессии индекс Dow Jones поднялся на 66,22 пункта (0,50 процента) до отметки 13212,04 пункта.

Индекс S&Р 500 потяжелел на 5,19 пункта (0,37 процента) и достиг 1408,47 пункта. В течение дня росту котировок благоприятствовали данные о росте потребительских расходов в США, а также новости из Европы, где близится к завершению процесс создания механизма противодействия распространению долгового кризиса.

В то же время незначительным падением отметился индекс электронной биржи NASDAQ, который потерял 3,79 пункта (0,12 процента), опустившись на отметку 3091,57 пункта. Падению во многом способствовали слабые результаты крупнейшей по капитализации компании мира — Apple. В течение дня стоимость ее акций упала на 1,7 процента.

Тем не менее по итогам квартала индекс вырос на 19 процентов. Это лучший результат для первого квартала с 1991 года.

Во многом этому способствовала все та же Apple — с начала года ее акции подорожали на 50%.

Между тем эксперты выражают обеспокоенность малой активностью инвесторов — в течение квартала средний оборот фондового рынка США составлял 6,82 миллиардов акций в день. В первые три месяца 2011 года этот показатель составлял почти восемь миллиардов. Впрочем, специалисты оптимистичны в прогнозах на ближайшее время.

"Если не будет по-настоящему плохих новостей, а ФРС сохранит низкую процентную ставку, тенденция к росту рынков сохранится", — отметил глава отдела рыночной стратегии банка Wells Fargo в Нью-Йорке Джон Мэнли, передает ИТАР-ТАСС.

Прогресс в американской экономике, а также сохраняющаяся напряженность в районе Персидского залива продолжает подогревать цены на энергоносители. По итогам квартала нефть подорожала на 4,2 процента, констатируют эксперты.

Прогресс ЕС в преодолении долговых проблем и рост американской экономики позволили рынку драгметаллов преодолеть падение, наблюдавшееся в последние дни. Тройская унция золота подорожала на 6,7 % с начала года. Цена платины в пятницу выросла на 1 % до 1644,10 доллара, а серебра — до 32,48 доллара.