Путин: Россия будет разрабатывать Штокман с норвежцами и французами

Россия будет разрабатывать гигантское Штокмановское месторождение на шельфе Баренцева моря вместе с зарубежными партнерами - норвежской компанией Statoil-Hydro и французской Total. Об этом премьер Владимир Путин сообщил в пятницу на встрече с зарубежными бизнесменами, руководителями крупнейших нефте- и газовых компаний.

Для работы на шельфе уже созданы самые благоприятные условия.

"Вы знаете, мы приняли ряд решений по налогообложению непосредственно на федеральном уровне и на региональном уровне - мурманские власти тоже приняли соответствующие решения, которые создают хорошие условия для реализации проекта по Штокману", - сообщил премьер РФ Владимир Путин, передает ТВЦ.

"АН" писали, что на этой неделе в Северном море под нефтедобывающей платформой Elgin французской компании Total произошла самая крупная утечка газа за последние 10 лет. Остановить утечку пока не удаётся.

Напомним, в феврале Правительство России выдало Газпрому лицензию на право пользования недрами западной части Штокмановского месторождения. Премьер Путин выразил уверенность, что Штокман поможет закрыть проблемы экспорта российского газа.

Эксперты оценивают недра Штокмановскогоместорождения в 3,7 трлн. кубометров.