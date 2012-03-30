Мэрия Москвы потратит 150 млн. рублей на создание медиахолдинга

Правительство Москвы объединит свои медиаактивы в один медиахолдинг. Город выкупит у структур вице-губернатора Санкт-Петербурга Василия Кичеджи 60% радиостанции "Говорит Москва", а у Банка Москвы — 100% газеты "Вечерняя Москва".

В настоящее время у мэрии столицы телеканалы "ТВ Центр", "Москва 24" и "Доверие". По словам руководителя департамента СМИ и рекламы Москвы Владимира Черникова, целью этого объединения будет улучшение качества принадлежащих городу СМИ. Сумма сделки составила около 150 миллионов рублей.