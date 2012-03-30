Индия заказала у России оружие на 10,8 миллиардов долларов

Власти Индии заказали у России вооружения и военной техники на 10,8 миллиардов долларов. Об этом сообщил в пятницу заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Вячеслав Дзиркан.

Такое заявление он сделал на объединенной пресс-конференции российской делегации на выставке вооружений в Дели. "Портфель подписанных с Индией контрактов составляет 10,8 млрд долларов", - цитирует Дзиркана Интерфакс. Напомним, накануне в Нью-Дели президент России Дмитрий Медведев встретился с индийским премьер-министром Манмоханом Сингхом по завершении саммита БРИКС.