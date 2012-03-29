Чистая прибыль Газпрома выросла в 2,4 раза

В 2011 году чистая прибыль Газпрома по российским стандартам бухгалтерской отчетности выросла в 2,4 раза. Этот показатель за минувший год составил 879 млрд 601 млн руб. Об этом говорится в отчете компании.

За отчетный период выручка концерна выросла на 22,8% - до 3 трлн 3,534 млрд руб. с 2 трлн 879 млрд руб. в 2010г. Выручка от продажи газа составила 2 трлн 825 млрд руб. против 2 трлн 231 млрд руб. годом ранее.