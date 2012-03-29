Шматко не ждет серьезных скачков цены на нефть

Министерство энергетики России не ожидает серьезных скачков цены нефти. Вероятной причиной для изменения цены на нефть является планируемое открытие резервов со стороны Соединенных Штатов и Великобритании.

Министр энергетики Сергей Шматко заявил, что его ведомство относится к этому спокойно. "Мы к этому относимся спокойно и не ждем неожиданностей", - цитирует Шматко РБК. "Не так давно такое же решение принимало Международное энергетическое агентство, и известно, что это не оказало существенного влияния на конъюнктуру нефтяных цен", - заявил министр. По словам Шматко, в России ведется комплексный анализ ситуации с нефтяными ценами и различные сценарии их движения.