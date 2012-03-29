Потребительские цены на бензин в России не изменились за неделю

В период с 19 по 26 марта потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России практически не изменились. На 26 марта средние цены составили 26,78 руб./л, отмечает Росстат.

При этом цена на бензин марки Аи-80, как сообщает Федеральная служба государственной статистики, составила 24,72 руб./л. Стоимость бензина марки Аи-92 составляет 26,14 руб./л, марки Аи-95 - 28,26 руб./л. Цены на дизельное топливо также не изменились, оставшись на уровне 27,82 руб./л.