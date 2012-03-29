Евросоюз выбрал правильное направление
29 марта 2012, 15:03 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]
Кризис в Европе еще не закончился, но Евросоюз выбрал правильное направление – так считает министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.
Особенно Португалия и Ирландия, в которых были введены экономические программы в обмен на финансовую помощь от ЕС и МВФ, смогли в полной мере ощутить положительный эффект. Для финансовой системы Греции Шойбле также видит шансы вновь приобрести устойчивость и стабильность.
«Мы на правильном пути и будем продолжать его последовательными и решительными действиями", - сделал Вольфганг Шойбле предварительное резюме по итогам борьбы с долговым кризисом в еврозоне. Программы реформ в Португалии и Ирландии эффективно работают, отметил министр финансов Германии.
Италия и Испания сделали также значительные шаги по снижению дефицита и, таким образом, восстановили свою конкурентноспособность.