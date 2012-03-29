В Нью-Дели в четверг лидеры пяти самых быстрорастущих экономик мира договорились создать совместный банк развития, который будет конкурировать со Всемирным банком. Главы БРИКС решили наращивать совместную торговлю за нацвалюту.

Кроме того, национальные банки этих стран будут искать возможности снижать зависимость от евро и американского доллара и в других сферах. Согласно пресс-релиза российского Внешэкономбанка, на саммите в Дели подписано соглашение о том, что банки стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будут финансировать друг друга и совместные проекты в национальных валютах.

"АН" писали, что в четверг президент РФ Дмитрий Медведев сообщил о результатах работы саммита в Нью-Дели. По словам главы российского государства, внешнее вмешательство в ситуацию в Сирии неприемлемо, страны БРИКС будут способствовать налаживанию диалога.

К слову о валютах БРИКС: на четверг, 29 марта нацвалюта Бразилии - реал стоит $0,5488; российский рубль стоит $29,2853; индийская рупия - $0,197; китайский юань -$0, 159; южноафриканский рэнд -$0,1.

$1 = €0,753 по курсу Forex на 29.03.2012.