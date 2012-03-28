Владимир Путин провел совещание по сельскому хозяйству в Воронеже

Премьер-министр РФ Владимир Путин в среду в Воронеже провел отраслевое совещание по началу весенне-полевых работ. Глава правительства сообщил, что российский парк сельскохозяйственной техники готов к проведению весенне-полевых работ более чем на 80%.

Путин напомнил, что в 2011 году хозяйства получили около 30 тысяч новых комбайнов, тракторов и других видов техники, этому способствовало решение правительства о реализации сельскохозяйственных машин с 50-процентной скидкой.

На встрече с аграриями Путин заверил, что и после вступления России в ВТО они могут рассчитывать на ассигнования от государства. Он также пообещал 30% скидку на ГСМ.

«Сельхозпроизводители смогут приобрести основные виды топлива по льготным ценам. Мы договорились о том, что в 2012 году на весенне-полевые работы скидка на ГСМ составит 30% от оптовой цены, установленной в каждом конкретном регионе на 31 декабря 2011 года», - сказал Путин.

Первый вице-премьер правительства РФ Виктор Зубков на совещании сообщил, что по итогам текущего сельскохозяйственного года (2011-2012) Россия займет второе место по экспорту пшеницы после США.