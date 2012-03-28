Россия и Белоруссия в четверг обсудят авиасообщение между Москвой и Минском

Белорусская делегация и Росавиация проведут в четверг переговоры об авиасообщении между Минском и Москвой. Напомним, авиасообщение между столицами России и Белоруссии было прервано в понедельник утром из-за того, что стороны не договорились о количестве рейсов.

Делегацию Белоруссии возглавит начальник департамента авиации министерства транспорта и коммуникаций. Делегацию России будет возглавлять начальник департамента Росавиации Вадим Мельник, передает РИА Новости.

Авиасообщение было временно возобновлено до четверга. Все выполняющие полеты в Белоруссию российские компании - "Аэрофлот", "ЮТэйр" и "Сибирь" (S7) получили разрешения на полеты.

По данным Росавиации, белорусская сторона пыталась административными мерами сократить количество рейсов российских авиакомпаний с 35 до 28 рейсов в неделю, хотя многие пассажиры российских авиаперевозчиков заранее приобрели билеты из Москвы в Минск или из Минска в Москву.