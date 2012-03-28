Арбитражный суд Москвы признал банкротом коммерческий банк "Охотный ряд", сообщает в среду государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) . Конкурсным управляющим банка назначено АСВ.



КБ ООО "Охотный ряд" зарегистрирован по адресу: Москва, улица Малая Ордынка, дом 20, строение 1 (ОГРН 1027700157231, ИНН 7744000937), отмечает РАПСИ.

Напомним, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Охотный ряд" 10 февраля. Это решение было принято в связи с неисполнением КБ "Охотный ряд" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

В связи с потерей ликвидности кредитная организация не обеспечивала своевременного исполнения обязательств перед кредиторами, а также не соблюдала значения обязательных нормативов. Руководством и собственниками банка не предприняты меры по восстановлению его финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России был обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. В банке "Охотный ряд" была назначена временная администрация.

Госкорпорация АСВ ранее напомнила, что в связи с участием банка в системе обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик имеет право на получение страхового возмещения, предусмотренного законодательством - в размере 100% суммы всех вкладов в банке, не превышающей 700 тысяч рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе кредиторов первой очереди.

По данным Центра экономических исследований "РИА-Аналитика", по состоянию на 1 января банк "Охотный ряд" занимал 691-ое место по размеру активов.

Уставный капитал КБ "Охотный ряд", по данным на сайте ЦБ, составляет 160 миллионов рублей.

Кредитная организация до отзыва имела лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) с 4 сентября 2001 года и с 2 ноября 2005 года - лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте. Банк имеет филиал в Санкт-Петербурге.