Директор департамента управления проектами инжиниринговой деятельности Госкорпорации "Росатом" Сергей Бояркин заявил о том, что немецким энергоконцернам сделано предложение проложить кабель от строящейся Балтийской АЭС вдоль газопровода "Нордстрим" по дну Балтийского моря.

Ввод в эксплуатацию новой АЭС в российском анклаве запланирован на конец десятилетия. По оценкам специалистов, именно к этому времени в Германии перестанут давать электроэнергию основная масса собственных атомных станций.

Учитывая, что немцы уже сегодня испытывают серьезный дефицит электроэнергии, а потребители этой страны столкнулись с серьезным ростом тарифов, именно российская энергия может стать "глотком свежего воздуха" для энергосистемы Германии. А для России, похоже, Балтийская АЭС становится новым экономическим суперпроектом, по значимости аналогичным "Северному потоку".

Напомним, власти Германии летом прошлого года приняли решение об отказе от атомной энергетики к 2020-2022 году. По мнению ведущего эксперта УК "Финам Менеджмент" Дмитрия Баранова, эта задача потребует от немецкой экономики большого напряжения, и еще неизвестно, справится ли она с такой задачей.

Однако, на масштабную экономическую экспансию российских атомщиков есть и пессимистический взгляд даже внутри российского атомного сообщества. Решение правительства Германии о выводе из эксплуатации собственных АЭС было поспешно принято на фоне эмоциональной "постфукусимской" волны. В результате - развивающийся энергокризис, перспектива дополнительных расходов в районе 800 млрд.евро. на замещение выбывающих энергомощностей, увеличение выбросов СО2 и медленное "отрезвление" немецких политиков. Так, авторитетный депутат бундестага от ХДС Клаус-Петер Вильш публично признал, что решение о сворачивании атомной энергетики принималось не на основании проблем с безопасностью немецких АЭС: "Мы пошли на поводу соответствующих настроений среди населения". Поэтому совсем не исключено, что через несколько лет немцы вернутся в лоно атомных энергетических держав. Тем более, что нынешнее правительство Меркель уже однажды это делало.