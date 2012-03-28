Кто будет претендовать на руку, сердце завода и миллиард?

Перечислим основные факты, изложенные в статье «Техногенно-опасный менеджмент». Руководство холдинга «РТ-Химкомпозит» сознательно сажает волгоградский «Химпром» на вулкан. Заставило предприятие сбывать продукцию за бесценок через компанию «РТ-Трейд». Оборот тает. Рядовые работники сидят без зарплаты и пр.



А теперь по порядку. Волгоградский «Химпром» в прошлом году был передан в управление холдингу «РТ-Химкомпозит» в банкротном состоянии. Именно поэтому и нельзя говорить о том, что сегодняшнее состояние предприятия – результат деятельности холдинга. Публикация основана на выдуманных фактах, неоднократно использованных ранее. Что ж, считаем необходимым объясниться, раз «перчатка брошена», то и вызов принят.



Пролог…



Примерно год назад в Волгограде заговорили, что некогда великий, а ныне банкрот «Химпром» обретет шанс на спасение. Государство планирует вложить в завод ни много, ни мало – 1 млрд. рублей. Безусловно, это не означало принести в кассу несколько чемоданов новых купюр. Эти деньги планировалось инвестировать в модернизацию производства и прочие программы по выводу завода из кризиса. Финансирование указанных проектов планировалось за счет средств, направленных Минпромторгом России в Госкорпорацию «Ростехнологии» в виде имущественного взноса Российской Федерации для оказания финансовой поддержки ВОАО «Химпром».



Как Вы понимаете, этому решению предшествовало множество событий: анализ, экспертные оценки, споры, аргументы, расчеты, переговоры. В настоящее время Холдингом «РТ-Химкомпозит» разработан комплекс мероприятий по реализации инвестиционной программы, по модернизации производств. И процесс согласования длится до сих пор.



Но обо все по порядку



Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 27.10.2010 г. в отношении ВОАО «Химпром» была введена процедура внешнего управления сроком на восемнадцать месяцев. До утверждения внешнего управляющего исполнение его обязанностей было возложено на исполняющего обязанности внешнего управляющего Обскова Р.Ю. В соответствии с ФЗ о несостоятельности (банкротстве) Руслан Юрьевич, являясь исполняющим обязанности внешнего управляющего, не был наделен полномочиями на разработку плана внешнего управления и реализацию мер, направленных на восстановление платежеспособности ВОАО «Химпром», а был призван лишь исполнять управленческие функции единоличного исполнительного органа до утверждения Судом внешнего управляющего.



Главным исполнительным директором завода стал Валерий Давыдюк, в прошлом руководитель аффилированной структуры группы компаний «Лукойл». Валерий Сазонович, демонстрировал общественности самые искренние намерения помогать заводу, желание задержаться подольше в Волгограде. Он делал громкие заявления о создании кластеров в Волгоградском регионе, а главное - обещал сделать качество жизни работников завода лучше.



Но никак с этим не вязалась совершенно иная сторона жизни господина Давыдюка. Именно в это же время в трудовых договорах его самого и его команды появились новые пункты: оплата проживания в гостиницах по фактическим затратам, обеспечение санаторно-курортного лечения для семьи с полной оплатой проезда и проживания, предусмотрены трудовым договором были и дополнительные премии размером до 20 окладов (суммарно почти 4,5 миллиона рублей) за выполнение «особо важных» (!) заданий, т.к., видимо ключевая руководящая должность на предприятии этого изначально не подразумевает. И это все без учета оплаты проживания в гостиницах класса «Люкс» и полетов «Бизнес-классом» всем членам его семьи, что также «скромно» было указано в трудовом договоре.



Именно в октябре прошлого года, когда впервые случилась задержка по заработной плате на Химпроме, упомянутая в статье, начали развиваться практически остросюжетные события, связанные со сменой внешних управляющих и управляющих директоров.



10 октября 2011 года Арбитражный суд Волгоградской области утвердил нового внешнего управляющего. Стремительный уход всей верхушки руководства ВОАО «Химпром» под руководством Валерия Давыдюка в тот же день не стал неожиданным.Он явился логическим продолжением той самой цепочки событий, которые произошли на заводе незадолго до этого: несколькими месяцами ранее ТОП-менеджмент во главе с главным исполнительным директором Давыдюком В.С. самоустранился от сотрудничества с Госкорпорацией, руководством холдинга и решил вести предприятие «своим путем».



Путь этот для него и его команды был весьма комфортным. Прежде чем покинуть предприятие, он со своей командой выписали себе до 15 окладов. К тому же незадолго до судебного заседания по вопросу назначения внешнего управляющего, им были эти самые оклады увеличены почти в два раза! Это колоссальные деньги, которых хватило бы на выплату зарплаты нескольким сотням рабочих. Но и это еще не все. Понимая, что в скором времени «золотая жила» может прекратиться, тогда еще внешний управляющий Руслан Обсков, отстранил от должности Давыдюка 15 сентября, а через три дня принялего на работу вновь! Таким образом, на собственных карьерных «неудачах» Валерий Давыдюк заработал 6 млн. рублей.



А между тем, все это время холдинг получал с предприятия искаженную информацию о работе завода и, о процессах, которые там происходят. Не имея при этом формальных рычагов для получения полного доступа к информации и возможности вмешаться в процесс принятия решений. Это связано с тем, что в процедуре банкротства права собственников минимальны, и все решают кредиторы. Давыдюк В.С. прекрасно это знал и решил разыграть свою партию. С его проступками будут разбираться те, кому это положено.



Вернемся в октябрь 2011 года. Внешним управляющим назначен Павел Земцов. Он человек в возрасте и в Волгограде много времени проводить не планировал. Поэтому выдал генеральную доверенность Сергею Соколу, как представителю государства в лице руководителя холдинговой структуры Госкорпорации. И на завод приходит новая команда менеджеров по согласованию с мажоритарным акционером «Нижноватомэнергосбыт» и администрацией Волгоградской области. Одной из первых мер, принятых новой командой, стало урезание вдвое окладов директората. Кроме того, из трудовых договоров топ-менеджеров были ликвидированы все излишества в виде «парашютов» при увольнении в размере энного количества окладов, оплату за счет предприятия поездок с семьей к месту проведения отпуска, проживание во время командировок исключительно в гостиничных номерах класса «Люкс» и перелеты на самолетах бизнес-классом и многое другое.



А в целях возврата средств нынешнее руководство завода обратилось в суд с заявлением о признании недействительными дополнительных соглашений к трудовым договорам об установлении дополнительных выплат и льгот, которые получили при увольнении представители предыдущей команды управленцев во главе с Валерием Давыдюком. Для сравнения, общий фонд оплаты труда ТОП-менеджмента предприятия с 12.10.2011 г. по 23.12.2011 г. сократился с 1,11 млн. руб. до 0,61 млн. руб. Такие же решения приняты по арендуемым квартирам, автомобилям. Экономия составляет ежемесячно сотни тысяч рублей.



Квартира, которая по заявлению автора статьи была арендована якобы для С.М. Сокола, в действительности была арендована для Обскова Р.Ю., и произошло это намного раньше. Все сомнительные договоры по аренде квартир, лизингу дорогих автомобилей, аутсорсинговые услуги юристов и пр. заключались г-ном Давыдюком самостоятельно и не согласовывались с холдингом, как уже было написано выше. По этой причине, а также по причине неправомерности совершаемых предыдущим руководством предприятия действий, в отношении ряда бывших директоров и управленцев ВОАО «Химпром» были возбуждены уголовные дела.



Что касается компании «РТ-Трейд», о деятельности которой так много написано в этой статье, то здесь также можно обнаружить массу нестыковок. ООО «РТ-Трейд» образовано в марте 2011 г., в настоящий момент переименовано в ООО «Хим-трейд» и принадлежит ОАО «РТ-Химкомпозит». Таким образом, ООО «Хим-Трейд» является обществом, входящим в структуру ГК «Ростехнологии». В свою очередь, ГК «Ростехнологии» принадлежит 51% акций уставного капитала ВОАО «Химпром». Договоры, заключенные между ООО «Хим-Трейд» и ВОАО «Химпром», направлены на создание прозрачной системы взаимоотношений.



Более того, договор между ООО «Хим-Трейд» и ВОАО «Химпром» одобрен комитетом кредиторов, чего требует законодательство РФ. Заседание было проведено по инициативе внешнего управляющего Юрия Петрущенкова.



Комитетом кредиторов «Хим-трейд» был признан контрагентом, который в состоянии обеспечить значительные объемы потребностей в сырье для производства продукции, что позволяет заводу осуществлять непрерывную, бесперебойную и стабильную работу. Отгрузка сырья осуществляется ООО «Хим-трейд» преимущественно с отсрочкой платежа, а поставка готовой продукции производится преимущественно на условиях 100% предоплаты, что позволяет предприятию осуществлять беспроцентное кредитование. Учитывая финансовое состояние предприятия, это является немаловажным фактором. Также ООО «Хим-Трейд» выкупает основную часть производимой продукции, независимо от востребованности на рынке,что, по сути, обеспечивает гарантированный рынок сбыта.



В период сотрудничества с «Хим-Трейд» был увеличен рынок сбыта метиленхлорида. «Хим-Трейд» путем организации за свой счет доставки товара до склада потребителей (например, ООО «Евроклей») смогло увеличить продажи стратегически важного для ВОАО «Химпром» продукта до 250-300 т., который ранее продавался на внутреннем рынке в объеме не более 100 т. Отметим, что цена на метиленхлорид на внутреннем рынке в 2 раза выше, чем цена на указанный продукт, поставляемый на экспорт. Одна такая сделка приносит ВОАО «Химпром» до 3 млн.рублей.



Помимо этого, ООО «Хим-Трейд» удалось за счет импортозамещения увеличить емкость рынка таких продуктов, как карбид кальция и трихлорэтилен.



Указанная в статье сумма убытков в 145 млн. руб. не соответствует действительности. Источники рассчитали ее на основе розничных цен, а «Хим-трейд» закупает весь объем каждой номенклатурной позиции по ценам крупного опта и, таким образом, берет на себя все коммерческие риски, связанные с колебаниями рынка и сезонностью.



​Что касается высказываний относительно огромной маржи, приведем пример.Предыдущий трейдер предприятия - «Рустрейд» - «Импекснефтехим» за 3 квартал 2011г. на сбыте всего 7 высоколиквидных продуктов (ПВХ, натр и др.) заработал 32 млн. рублей.



ООО «Хим-Трейд» за 2 квартал заработал 18 млн. рублей, торгуя всей номенклатурой продукции ВОАО «Химпром» (43 позиции по сбыту, 5 по снабжению), включая отходы и неликвидные продукты (напр. КОП-3), которые производятся заводом как побочные при производстве основных продуктов. Для любого современного человека давно очевидно, что между розничной и оптовой ценой существует различие, и на формирование цены влияют множество рыночных факторов. Это правило распространяется как на продукты питания, так и продукцию завода.



Что касается затрат на ремонт производственных мощностей, то фактические затраты на капитальный ремонт в 2010 г. составили 189,8 млн. рублей, в 2011 г. – 341,9 млн. рублей. Таким образом, в статье дана полная дезинформация.



И наконец, со слов председателя первичной профсоюзной организации завода Л.Н. Луневой, заработная плата коллективу завода выплачивается стабильно и регулярно. Это же могут подтвердить и сами работники предприятия.



Эпилог

Отсюда напрашивается только один вопрос: кому это выгодно?! Снова и снова дестабилизировать и накалять обстановку вокруг предприятия? Дискредитировать действия Госкорпорации «Ростехнологии» и холдинга «РТ-Химкомпозит», направленные на сохранение и модернизацию завода? Очевидно, что конкурентам не удобен сильный и процветающий «Химпром», а еще недоброжелателям химического гиганта, который из-за такого негатива может и не дождаться государственной помощи.