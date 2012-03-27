Росстат: В России снижаются цены на бензин

По данным Росстата, в России снижаются цены на бензин - с начала года в стране цены на топливо упали на 15,8%. В феврале отпускные цены производителей бензина снизились на 5,8%, а потребительские цены снизились на 0,3%; в январе-феврале - на 0,6%.

В феврале цены на бензин снижались практически по всей России: в 59 субъектах РФ. А самым значительным оно было в Чечне - на 4,8%. Увеличение цен на бензин наблюдалось во Владимирской области и Калмыкии - на 0,1%, в Республике Адыгея - на 0,3%. Наибольший спад в цене производителей наблюдался в Астраханской области - на 22%, наименьший - в Красноярском крае - 1%. Удешевление отпускных цен на топливо отмечено в 12 субъектах. На прежнем уровне цены на бензин остались в 21 субъекте РФ, а в 7 субъектах РФ цены производителей на бензин сохранились на уровне января 2012 года. Удорожание произведенного бензина было зафиксировано в Сахалинской области - на 5,2% .

В среднем по Российской Федерации потребительские цены на бензин различных марок в феврале 2012 года превышали цены производителей в 2,2-2,5 раза. Для сравнения: в феврале 2011 года - в 1,8-2,2 раза.

В Москве и Санкт-Петербурге в феврале 2012 года потребительские цены на автомобильный бензин практически не изменились и остались на прежнем уровне.