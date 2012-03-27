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Украина сомневается в целесообразности строительства "Южного потока"
27 марта 2012, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
"Нефтегаз Украины" выразил сомнение в целесообразности строительства российским Газпромом обходного газопровода "Южный поток". Стоимость такого газопровода колеблется от 22 млрд до 27 миллардов долларов.
Об этом сообщил заместитель председателя правления компании "Нефтегаз Украины" Вадим Чупрун. "Это немало, особенно с учетом того, что украинская ГТС (газотранспортная система) надежно функционирует и имеет резерв мощностей и перспективы для развития", - сказал Чупрун. По его словам, "хотелось бы получить от Евросоюза официальное заявление о статусе "Южного потока" с учетом состояния мировой экономики и перспектив развития энергетической отрасли в Европе". Накануне заместитель председателя правления "Нефтегаза Украины" не исключил возможность того, что украинская ГТС может стать частью объединенной газотранспортной системы Европы, передает РБК. Вадим Чупрун также напомнил, что магистральные газопроводы Украины имеют возможность транспортировать газ как в западном направлении, так и в восточном - реверсном режиме.
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