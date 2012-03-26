Информацией о планах по возобновлению деловой активности на территории Ливии обменялись представители компании "Газпром интернэшнл" - оператора зарубежных проектов "Газпрома" - с представителями Ливийской национальной нефтегазовой компании и государственных органов Ливии.

Встречи прошли в рамках конференции "Нефть и газ Ливии – 2012", которая состоялась в Риме. Об этом говорится в сообщении "Газпром интернэшнл", передает ИТАР-ТАСС.

В сообщении отмечается, что "члены национального переходного совета Ливии передали приветствие своего руководителя Мустафы Абдель Джалиля участникам форума и подчеркнули, что, несмотря на временный статус этого политического органа (выборы в ливийский парламент намечены на июнь) уже сегодня могут заверить собравшихся в твёрдых намерениях "уважать все имевшиеся ранее договорённости и контрактные обязательства" и всячески содействовать развитию дальнейшего сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами".

На территории Ливии "Газпром интернэшнл" принимает участие в трёх проектах. В частности, это - освоение шельфового участка 19 на условиях раздела продукции (начало буровых работ было запланировано на середину 2011 года) и участок 64 в нефтегазоносном бассейне Гадамес (забуривание первой скважины состоялось в январе 2011года).

Однако в связи с дестабилизацией обстановки в стране все проводившиеся работы были приостановлены, скважина и основное оборудование законсервированы.

Также "Газпром интернэшнл" участвует на территории Ливии в нефтяных концессиях C96 и C 97 в партнерстве с немецкой компанией Wintershall A.G. Суммарная добыча по этим двум концессиям в рамках 49-проц доли "Газпрома" составила в 2010 году 2 млн тонн нефти и газового конденсата и 227 млн куб. метров газа.