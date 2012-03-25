Швеция планирует стать первым государством планеты, которое откажется от наличных денег. В стране, которая первой в 1661 году ввела в оборот бумажные деньги, сейчас считают, что банкноты изжили себя и больше не нужны.

На данный момент в большинстве шведских городов даже билеты на автобус оплачивают с помощью мобильных сервисов. Банки страны и вовсе отказываются от операций с наличными. Даже церковь принимает пожертвования с пластикових карт.

Сейчас доля наличных денег в шведской экономике составляет всего 3% против, к примеру, 7% в США и 9% в Евросоюзе, передает Интерфакс.

Одним из аргументов за отказ от "налички" является то, что после уменьшения оборота наличности значительно снизились криминальные показатели. В 2008 году в Швеции были ограблены чуть более 100 банков, а в 2011-м - всего 16.

Но есть и минус. В стране резко выросло количество хакерских атак и интернет-преступлений. Если в 2000 году их было совершено примерно 3,3 тыс., то в прошлом - около 20 тыс. Уже второй год подряд Швеция занимает первое место в Глобальном отчете Cisco об IT-угрозах.