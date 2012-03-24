Синий дом одобрил кандидатуру Белого на выборах главы Всемирного банка

Кандидат на пост главы Всемирного банка от США, президент Дартмутского колледжа южнокорейского происхождения Джим Ён Ким - "правильный выбор для подобной должности", заявила в субботу пресс-служба правительственного Синего дома Южной Кореи.

"Мы высоко ценим решение президента Барака Обамы о выдвижении Кима и ожидаем более тесного сотрудничества со Всемирным банком", - утверждается в заявлении Синего дома, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что выдвинувший Кима Обама заявил, что магистр медицинской школы Гарварда Джим Ён Ким имеет "богатый международный опыт".

Напомним, конкурентами главы Дартмутского колледжа в борьбе за президентство Всемирного банка станут министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и его колумбийский коллега Хосе Антонио Окампо.

52-летний Джим Ён Ким является ведущим специалистом в области медицины. Долгие годы он работал во Всемирной организации здравоохранения, а в 1987 году основал благотворительную организацию Partners in Health.