В Украине единственный на всю страну алюминиевый завод, принадлежавший российской компании, национализирован. Генеральная прокуратура вернула в госсобственность контрольный пакет акций ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат".

"Указанный пакет акций возвращен государству в лице Фонда государственного имущества Украины. Суд согласился с доводами Генеральной прокуратуры Украины о том, что в связи с расторжением по инициативе ОАО "ЗАлК" кредитного соглашения по рефинансированию инвестором задолженности общества в сумме $75,5 млн существенно изменились обстоятельства, чем были нарушены имущественные интересы государства", – сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает Интерфакс-Украина.

По иску Генпрокуратуры Хозяйственный суд Киева 22 марта принял решение о расторжении договоров купли-продажи пакета акций ОАО "ЗАлК" в количестве 423,5 млн простых именных акций номинальной стоимостью 0,25 грн каждая, что составляет 68,01% уставного фонда общества, заключенных между Фондом государственного имущества Украины и ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и между последним и компанией "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (Кипр).

Отметим, что, "ЗАлК" входил в объединенную компанию «РусАл» и является единственным производителем первичного алюминия в Украине.

Напомним, 13 марта Виктор Вексельберг заявил о глубоком кризисе менеджмента "РусАла" из-за которого корпорация лишилась лидерской позиции в алминиевой отрасли и объявил о своей отставке с поста председателя совета директоров "РусАла", который он занимал с момента создания компании в 2007 году.