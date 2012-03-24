Назрела острая необходимость в ближайшее время изъять у нефтегазовой компании "Газпром" розничную продажу газа на внутреннем рынке, заявил накануне глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

По мнению ФАС, "Газпрому" не надо заниматься розничным сектором.

"Эта монополия розницы является стратегической ошибкой. Нужно просто закончить эту историю и вернуть это сначала муниципалитетам, а потом рекомендуем провести аккредитацию соответствующих компаний и передать им это под лицензию", - заявил глава ФАС журналистам после совещания по проблемам газовой отрасли, которое провел российский премьер Владимир Путин, передает ИТАР-ТАСС.

"Не секрет, что в свое время для того, чтобы получить финансовые потоки, "Газпром" практически дошел до каждой конфорки. Такая конфорочная монополия сегодня не имеет аналогов в мире", - добавил Артемьев.

Он также отметил, что "Газпром" - единственная газовая монополия, которая не имеет утвержденного со стороны правительства плана своего развития.