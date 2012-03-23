На пост главы WB предложены академик США и министр финансов Нигерии

Барак Обама в пятницу выдвинул на пост главы Всемирного банка американского академика, ректора Дартмутского колледжа Джима Юн Кима. По словам президента США, у него достаточно опыта, чтобы помочь WB оздоровить мировые финансы и экономику.

Главой банка по негласной традиции становится американец, однако ЮАР, Нигерия и Ангола оспаривают сейчас это, передает Би-Би-Си. В их совместном заявлении говорится, что назначение следующего президента Всемирного банка должно быть открытым, прозрачным, а выбор должен быть сделан на основе заслуг кандидата.

Лучшим из них, по мнению этих стран, является министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

"АН" писали, что Роберт Зеллик покинет пост президента Всемирного банка в июне 2012 года. Новый глава ВБ будет назначен к 20 апреля. Кандидатуры на этот пост предложены сегодня. В конце апреля должны начаться весенние собрания банка.