Минфин не поддерживает идею отмены возврата НДС

Министерство финансов РФ выступает против отмены возврата НДС. Идея отмены возврата налога на добавленную стоимость имеет больше минусов чем плюсов.

Об этом заявил заместитель министра финансов России Сергей Шаталов, комментируя поручение премьер-министра Владимира Путина Федеральной налоговой службе и профильным министерствам подумать об отмене практики возврата НДС, передает ПРАЙМ.

Эту идею глава правительства высказал в ходе встречи с главой ФНС Михаилом Мишустиным 17 марта. «Директива у нас нежесткая: подумать на эту тему», - сказал Шаталов.

Он считает, что необходимо взвешивать плюсы и минусы. «На мой взгляд, минусов больше чем плюсов», — отметил замминистра. По словам Шаталова, от принятия такого решения пострадает конкурентоспособность российских экспортеров на внешних рынках.