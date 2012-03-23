Чиновники обсудят с Путиным газопоставки в России и за рубежом

Премьер-министр РФ Владимир Путин сегодня проведет совещание о поставках природного газа на внутренний и внешний рынки в Киришах Ленинградской области.

На встрече, в которой примут участие вице-премьер РФ Игорь Сечин, министр энергетики Сергей Шматко, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Винниченко, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и губернатор Ленобласти Валерий Сердюков, представители ряда министерств и ведомств, руководители энергетических компаний планируется обсудить итоги прохождения предприятиями энергетической отрасли осенне-зимнего периода 2011-2012 гг. и вопросы снабжения газом российских и зарубежных потребителей, в том числе экспортные поставки в контексте реализации "Третьего энергопакета ЕС".

Участники встречи обсудят тему доступа независимых производителей к газотранспортной системе ОАО "Газпром", цено- и тарифообразование в газовой отрасли, отношения газоснабжающих и генерирующих компаний, вопросы реализации перспективных проектов.

По данным пресс-службы правительства, деятельность по добыче природного и попутного нефтяного газа в России осуществляют 258 предприятий, 114 из которых входят в структуру нефтяных компаний, 17 – в группу компаний "Газпром", а 127 являются независимыми производителями. На долю компаний группы "Газпром" приходится около 76% суммарной добычи газа в стране.

Путин в ходе рабочей поездки в Ленобласть также посетит морской порт Усть-Луга и нефтепровод Балтийской трубопроводной системы, а также примет участие в церемонии пуска в эксплуатацию новой парогазовой установки на Киришской ГРЭС.

Источник газеты "Коммерсантъ" сообщил, что глава Министерства энергетики Сергей Шматко намерен рассказать Путину, что Газпром не в состоянии адекватно наращивать добычу.

ОАО"Газпром" угрожает жесткая критика. Данные Минэнерго подтверждают, что газовая монополия в период зимних холодов сорвала поставки в Европу. В результате в Европу было недопоставлено 1,4 млрд. кубометров газа, а потребление на уровне 2,7 млрд. кубометров в сутки спасли независимые производители.Есть у компании проблемы и внутри страны. По данным министерства, в начале года российских потребителей от дефицита спасли запасы в подземных хранилищах и независимые производители газа, которые обеспечили рост потребления на пиках. Газпрому же так и не удалось выйти на докризисный уровень добычи.

Минэнерго предлагает активнее поддерживать независимых производителей газа. Шматко, возможно, попросит Путина дать Минэнерго полномочия согласовывать инвестпрограмму Газпрома и контролировать ее исполнение.



Ведомство предлагает стимулировать руководство Газпрома к этому развитию, введя в показатели производственной деятельности монополии максимальные объемы добычи и отбора газа, пишет "Коммерсантъ". Эти показатели должны учитываться при расчете "эффективности руководства Газпрома и его премировании".