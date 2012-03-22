Глава Европейского центробанка Марио Драги: евро хуже уже не будет

Худшие времена для еврозоны уже миновали, хотя риски еще остаются, заявил в четверг президент Европейского центробанка Марио Драги. Ситуация в Европе "стабилизируется" и выглядит лучше, чем в США.

"Самое ужасное позади, но риски еще остались. Ситуация стабилизируется. Самые важные данные из еврозоны, такие как инфляция, как сальдо текущего платежного баланса, а также - превыше всего - бюджетные дефициты сейчас лучше, чем, например, в США", - подчеркнул Драги, со ссылкой на немецкую газету Bild, передает Би-Би-Си.

По словам Драги, доверие инвесторов возвращается, а ЕЦБ уже несколько недель не скупал гособлигации для поддержки еврозоны.

Ряд экономических показателей свидетельствует о том, что Европа лучше справляется с кризисом, чем Соединенные Штаты, указывает глава Европейского центробанка.

Однако последние исследования, основанные на опросе менеджеров по закупкам, говорят о том, что экономическая ситуация в ряде европейских стран может ухудшиться.

Аналитики указывают на то, что решение ЕЦБ провести два аукциона, в ходе которых европейские банки приобрели огромные кредиты на сумму более чем 0,5 триллиона евро под низкие проценты, может спровоцировать более серьезный кризис в еврозоне.

Согласно индексу деловой активности (PMI), в марте производственная активность в Европе упала, а число заказов начало сокращаться более быстрыми темпами.