Израиль предлагает России упростить инвестпроекты

Израиль предлагает России подписать финансовый протокол, упрощающий схему финансирования инвестиционных проектов, реализуемых в РФ с привлечением технологий Израиля и финансов. Предложение исходит от Минфина и Минпромторга Израиля.

Также за подписание протокола выступает израильское агентство по страхованию экспортных рисков ASHRA, заявил глава Торгово-экономического представительства Посольства Израиля в РФ Эдуард Штейнбук. По его словам, в настоящее время этот вопрос находится на стадии обсуждения с Минфином и Минэкономразвития России, передает РИА Новости. "Подписание этого протокола позволит упростить возможности финансирования проектов, которые реализуются в России с использованием израильского оборудования, технологий и не требует государственных гарантий", - подчеркнул Штейнбук.