Фондовые биржи Европы закрылись в минусе на фоне данных из Китая и ЕС

По итогам торгов четверга ключевые европейские фондовые индексы закрылись в "красной" зоне на фоне слабых статистических данных из стран еврозоны и продолжения снижении индекса деловой активности Китая.

Британский FTSE 100 опустился на 0,79% - до отметки в 5 845,65 пунктов, немецкий DAX 30 снизился на 1,27%, достигнув отметки в 6 981,26 пунктов, французский CAC 40 потерял 1,56%, опустившись до отметки в 3 472,46 пунктов, передает Би-Би-Си.

По данным HSBC, индекс деловой активности в промышленности Китая, по предварительной оценке, снизился в марте до 48,1 пункта с 49,6 пункта в феврале.

"АН" писали, что в Китае по итогам февраля зафиксировано самое значительное за последние десять лет отрицательное сальдо торгового баланса КНР. Ввоз товаров преобладает над вывозом в денежном эквиваленте на сумму в 31,5 млрд долларов.