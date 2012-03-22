//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Владимир Путин проведет совещание по проблемам в газовой отрасли

22 марта 2012, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин проведет совещание по проблемам в газовой отрасли

Председатель российского Правительства Владимир Путин намерен провести совещание о поставках газа на внутренний и внешний рынки. Мероприятие пройдет в пятницу в городе Кириши (Ленинградская область).

На совещании будут рассмотрены вопросы о доступе независимых производителей к газотранспортной системе Газпрома. Также премьер намерен затронуть вопрос о цено- и тарифообразовании в газовой отрасли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства. В совещании примут участие вице-премьер РФ Игорь Сечин, глава Минэнерго РФ Сергей Шматко, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Винниченко, а также губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕЛ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//Общество

При Зеленском перемирие на Донбассе оказалось самым эффективным

При Зеленском перемирие на Донбассе оказалось самым эффективным

Последний режим соблюдения тишины оказался самым действенным. Такое мнение высказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

//В мире

На Украине призвали "объявить войну" России

На Украине призвали "объявить войну" России

Украинский журналист Юрий Бутусов раскритиковал нежелание страны развязать военный конфликт с Россией. По его мнению, подобные действия необходимы государству, но придётся готовиться.

//Политика

Захарова назвала условия Зеленского для возвращения РФ в G8 "набором букв"

Захарова назвала условия Зеленского для возвращения РФ в G8 "набором букв"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила условия, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский в обмен на возвращение России в "большую восьмёрку". Дипломат отметила, ждёт тех же слов в "реальности".

//Туризм

Жириновский призвал россиян "всерьез задуматься", прежде чем ехать на отдых в Турцию

Жириновский призвал россиян "всерьез задуматься", прежде чем ехать на отдых в Турцию

Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский возмущен несчастным случаем, произошедшим с юной россиянкой в турецком отеле. Об этом политик написал в Telegram-канале.

//Политика

На Украине готовят к обмену пятерых россиян

На Украине готовят к обмену пятерых россиян

Пятеро граждан России могут вернуться на родину. Официальный Киев начал процедуры оформления документов для обмена. Об этом в четверг, 22 августа, сообщают украинские СМИ.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Отец найденной в лесу 5-летней девочки рассказал о ее состоянии

Отец найденной в лесу 5-летней девочки рассказал о ее состоянии

Отец найденной в лесу Нижегородской области 5-летней девочки рассказал о её состоянии и раскрыл обстоятельства, при которых потерялся ребёнок. Отмечается, что спасатели обнаружили девочку минувшей ночью почти через четверо суток.

//В мире

"Титаник" на дне Атлантики погибает во второй раз

"Титаник" на дне Атлантики погибает во второй раз

Команда исследователей на подводной лодке "Тритон" впервые за 14 лет посетила обломки пассажирского лайнера "Титаник", говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

//Шоу-бизнес

39-летняя Анна Семенович размышляет о рождении детей

39-летняя Анна Семенович размышляет о рождении детей

Певица и телеведущая Анна Семенович мечтает родить двоих детей. 39-летняя Анна свою личную жизнь не афиширует. По признанию Семенович, она хотела бы родить двоих деток.

//Шоу-бизнес

Тарантино готовится впервые стать отцом

Тарантино готовится впервые стать отцом

Знаменитый на весь мир 56-летний американский режиссер Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик впервые станут родителями. Об этом радостном событии в четверг сообщает издание People.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Экономика

Долги россиян создают риски для банковского сектора

Долги россиян создают риски для банковского сектора

За последние годы россияне стали активнее пользоваться кредитами. В связи с уменьшением доходов, многие плательщики не в состоянии ежемесячно совершать уплату кредита. Помимо этого растёт и объём невозвращаемых гражданами средств.

//Здоровье

Список самых эффективных «борцов» с раком среди продуктов составил ученый из США

Список самых эффективных «борцов» с раком среди продуктов составил ученый из США

Уильям Ли, врач и ученый из Соединенных Штатов, назвал продукты питания, которые помогают при лечении онкологических заболеваний. Об этом говорится в заметке, выложенной в отечественном сегменте интернета.

//Политика

В Петербурге проводятся кадровые измения в экономической полиции

В Петербурге проводятся кадровые измения в экономической полиции

В Санкт-Петербурге проводятся кадровые измения в экономической полиции. Сменится начальник «коррупционного» отдела Управления экономической безопасности. На эту должность будет назначен 34-летний подполковник.

//Общество

В Крыму просят сообщать в Минэкологии и природных ресурсов о работе фотоживодеров

В Крыму просят сообщать в Минэкологии и природных ресурсов о работе фотоживодеров

Тех, кто стал свидетелями оказания фотоуслуг с использованием хищных птиц в Евпатории, просят предоставить информацию в Министерство экологии и природных ресурсов Крыма

//Культура

СМИ: Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

СМИ: Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

Состояние ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта стабильное, его перевели в реабилитационный центр. Об этом рассказала журналистам супруга народного артиста СССР Ольга Остроумова.

//В мире

В Латвии проблема с педагогами

В Латвии проблема с педагогами

В Латвии возникла проблема с педагогами: накануне нового учебного года имеется 500 вакансий учителей. Об этом сообщила министр науки и образования Латвии Илга Шуплинска.

//Шоу-бизнес

Многодетная мама, «Миссис Россия» Ксения Кривко раскрыла секрет идеальной фигуры

Многодетная мама, «Миссис Россия» Ксения Кривко раскрыла секрет идеальной фигуры

Победительница конкурса «Миссис Россия-2019» Ксения Кривко из Кемерово - мама четверых сыновей. Многодетная мама поделилась, как ей удалось после рождения четверых детей сохранить фигуру в идеальной форме.

//В мире

Политик Андрей Мамыкин: Никакие войны в мире не стоят одной слезинки ребенка

Политик Андрей Мамыкин: Никакие войны в мире не стоят одной слезинки ребенка

Федор Михайлович Достоевский в своем нетленном романе «Братья Карамазовы» писал: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка». Но дети войны – отдельная тема. Они словно забыты теми, кто живет в мире и спокойствии. Дети Сирии. О чем они думают? В какие игры играют? Что чувствуют?

//Здоровье

Три способа помочь себе при резкой боли в сердце без таблеток раскрыли эксперты

Три способа помочь себе при резкой боли в сердце без таблеток раскрыли эксперты

Эксперты в области здравоохранения рассказали, как можно помочь себе при резкой боли в сердце, если под рукой не оказалось медицинских препаратов. Данной теме посвящена публикация, выложенная в блогосфере.

//Общество

На улицах Нижнего Новгорода появился картонный Мерседес

На улицах Нижнего Новгорода появился картонный Мерседес

Жителям Нижнего Новгорода необычайно повезло. Они увидели на дороге нечто небывалое – картонный «Гелендваген». Его смастерил и опробовал нижегородский блогер Илья Молодцов. Кузов «гелика» картонажного происхождения был надет на обычный велосипед.

//В мире

Глава администрации Зеленского подал в суд на журналистов

Глава администрации Зеленского подал в суд на журналистов

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что украинские СМИ оклеветали его. Чиновник подал иск в один из киевских судов.

//live

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

Сирийская армия быстро продвигается к северу от города Хан-Шейхун, расположенного на юге Идлиба. Накануне военные самолеты Сирии разбомбили позиции террористов. О делах наших турецко-сирийских размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//Общество

Рогозин пока отказался стать космонавтом

Рогозин пока отказался стать космонавтом

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пока не может лететь в космос вслед за роботом "Федором". Рост Рогозина - 1 метр 90 см ростом. Глава "Роскосмоса" пошутил, что он слишком высокий для полета в космос.

//В мире

Обязательные условия возвращения Донбасса в состав Украины назвал политолог из РФ

Обязательные условия возвращения Донбасса в состав Украины назвал политолог из РФ

Политолог Сергей Черняховский назвал условия, которые необходимо выполнить властям Украины, чтобы вернуть Донецк и Луганск в состав страны. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

//В мире

Архиепископ ПЦУ заявил, что Филарет подал на него в суд

Архиепископ ПЦУ заявил, что Филарет подал на него в суд

Замглавы пресс-службы неканонической ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий заявил, что экс-глава неканонической УПЦ КП Филарет подал против него иск о "защите чести и достоинства".

//Общество

«Росгвардия» спешит на помощь музыкантам

«Росгвардия» спешит на помощь музыкантам

В посёлке Большое Козино под Нижним Новгородом в шестой раз состоялся фестиваль современной электронной музыки Alfa Future People. Ход праздника подпортил периодически шедший дождь, из-за чего самой актуальной обувкой на фестивале стали резиновые сапоги. Пригодились и дождевики.

//Спорт

Футбольные болельщики поздравляют Артёма Дзюбу с днём рождения

Футбольные болельщики поздравляют Артёма Дзюбу с днём рождения

Футбольные болельщики поздравляют нападающего питерского "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбу с днём рождения. 22 августа Артёму исполнился 31 год. "Ты лучший. С днём рождения. Оставайся таким же тигром".

//В мире

«Гнусный план» США по переброске американских ракет на Украину разоблачили в СМИ

«Гнусный план» США по переброске американских ракет на Украину разоблачили в СМИ

Соединенные Штаты реализуют «гнусный план» по переброске американских ракет на территорию Украины. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Новости партнеров

//Общество

Как россияне реагируют на идею правительства ввести 4-дневную рабочую неделю

Как россияне реагируют на идею правительства ввести 4-дневную рабочую неделю

Инициативу Дмитрия Медведева о введении 4-дневной рабочей недели поддерживает половина работающих россиян. Женщины и молодые люди поддерживают идею введения сокращенной рабочей недели активнее.

//В мире

Ученые выяснили, что из-за стрессов мозг начинает умирать

Ученые выяснили, что из-за стрессов мозг начинает умирать

Корейские медики выяснили, каковы последствия хронических стрессов. Исследования показали, что клетки отмирают. Результаты экспериментов опубликовало MedicalExpress.

//Здоровье

Необычный симптом сахарного диабета второго типа обнаружили специалисты

Необычный симптом сахарного диабета второго типа обнаружили специалисты

Эксперты в сфере здравоохранения выявили необычный признак сахарного диабета второго типа. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад на страницах российской интернет-прессы.

//Политика

Над Донецком развевается российский триколор

Над Донецком развевается российский триколор

На центральной площади Донецка вывесили российский триколор. Так в самопровозглашенной Донецкой народной республике решили отметить День государственного флага Российской Федерации.

//В мире

Польские политики решили защитить украинцев походом в ресторан

Польские политики решили защитить украинцев походом в ресторан

Дискриминация граждан Украины в Польше позорна. Такое мнение высказал мэр города Гдыни Войцех Щурек, в котором владельцы ресторана назвали украинцев недолюдьми. В знак протеста градоначальник объявил о своем визите в украинский ресторан вместе с сенатором Славомиром Рибицьким.

//Шоу-бизнес

Садальский вспомнил о трагичной судьбе Назаровой

Садальский вспомнил о трагичной судьбе Назаровой

Известный российский актёр и народный блогер Станислав Садальский раскрыл подробности семейной трагедии Александры Назаровой. Отмечается, что истинная причина трагедии до сих пор неизвестна.

//Новости СМИ2

//В мире

В Верховной Раде озвучили условия катастрофического обвала рейтинга Зеленского

В Верховной Раде озвучили условия катастрофического обвала рейтинга Зеленского

В украинском парламенте обозначили условия катастрофического обвала рейтинга президента страны Владимира Зеленского. По данному вопросу высказался в разговоре со СМИ депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.

//Шоу-бизнес

Сестра Маликова показала стройные ноги в раздельном купальнике

Сестра Маликова показала стройные ноги в раздельном купальнике

Российская певица и продюсер Инна Маликова поделилась с поклонниками яркой фотографией в купальнике с отпуска в Черногории. Знаменитость рассказала, что продолжает греться на солнышке, потому что лето в этом году было действительно коротким.

//В мире

Приближающий распад Украины фактор определил российский политический эксперт

Приближающий распад Украины фактор определил российский политический эксперт

Вялотекущий вооруженный конфликт на территории Донбасса является фактором, приближающим распад украинского государства. Такую точку зрения озвучил российский политический эксперт Алексей Мухин.

//Здоровье

Медики научились диагностировать приближение смерти по анализу крови

Медики научились диагностировать приближение смерти по анализу крови

Ученые нашли признаки, которые говорят о долголетии либо скорой смерти человека. Об этом сообщило издание Nature Communications.

//Происшествия

В Красноярске задержали пьяную автоледи за рулём с ребёнком

В Красноярске задержали пьяную автоледи за рулём с ребёнком

В четверг,22 августа, экипаж ДПС остановил автомобиль, в котором за рулём находилась пьяная женщина и несовершеннолетний ребёнок. Отмечается, что инспектор ГИБДД не сразу смог достучаться к водителю из-за громкой музыки в салоне.

//Культура

Подруга Назаровой рассказала о последних словах актрисы

Подруга Назаровой рассказала о последних словах актрисы

Близкая подруга актрисы Александры Назаровой Энахат Багирова рассказала о последних днях актрисы в больнице. Народная артистка Россия скончалась во вторник, 20 августа.

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Ольга Орлова: "Мозг борется с сердцем"

Ольга Орлова: "Мозг борется с сердцем"

Экс-солистка группы "Блестящие", певица и телеведущая Ольга Орлова ответила на вопрос, волнующий многих подписчиков о том, почему такая умница и красавица до сих пор одна, без крепкого мужского плеча рядом.

//В мире

Повторение истории. В Германии снова обижают евреев

Повторение истории. В Германии снова обижают евреев

В Германии вводится должность уполномоченного по борьбе с антисемитизмом. По иронии судьбы, история вновь повторяется, и существование проблемы признано на государственном уровне.

//Общество

Новобрачные скрепили свой союз амбарным замком на ограждении Крымского моста

Новобрачные скрепили свой союз амбарным замком на ограждении Крымского моста

Молодожены решили скрепить свой союз замком на ограждении моста через Керченский пролив. Теперь им придется оплатить штраф за остановку на транспортном переходе

//Здоровье

Первые видимые сигналы организма о болезнях сердца обозначила врач-кардиолог

Первые видимые сигналы организма о болезнях сердца обозначила врач-кардиолог

Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили обозначил первые видимые симптомы болезней сердца. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Происшествия

Сестру российского певца ограбили на 5 млн руб.

Сестру российского певца ограбили на 5 млн руб.

Сестра известного певца Эмина Агаларова и бизнесвумен Сабина Агаларова рассказала об ограблении своей квартиры на Ленинском проспекте в Москве. Отмечается, что инцидент произошёл в период с 9 по 20 августа.

//Политика

"Результат твоих нелепых действий": украинский министр счел поражением обсуждение возврата России в G8

"Результат твоих нелепых действий": украинский министр счел поражением обсуждение возврата России в G8

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает разговоры вокруг возвращения России в "Большую восьмерку" поражением для Украины, а действия нынешнего президента Зеленского - "нелепыми".

//Спорт

Мандрыкин: «Спартак» должен играть в свой футбол, не подстраиваться под «Брагу»

Мандрыкин: «Спартак» должен играть в свой футбол, не подстраиваться под «Брагу»

Сегодня «Спартак» сыграет на выезде первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против португальской «Браги». Шансы команды оценивает для еженедельника «Аргументы недели» бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин.

//Политика

Минтруд к осени решит вопрос о введении четырехдневной рабочей недели

Минтруд к осени решит вопрос о введении четырехдневной рабочей недели

Премьер - министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду до конца сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения четырёхдневной рабочей недели. Соответствующий документ датирован 22 июня.

//В мире

Белоруссию атаковали «лжеминеры» из Европы

Белоруссию атаковали «лжеминеры» из Европы

На Белоруссию обрушилась атака ложных заявлений о минировании зданий. Звонки поступают из стран Западной Европы. Об этом сообщил замглавы управления МВД Беларуси, занимающегося киберпреступлениями, Кирилл Вяткин.

//Политика

Эксперт: Россия не может вернуться в G8 из-за Украины

Эксперт: Россия не может вернуться в G8 из-за Украины

Доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорни считает, что реакции Украины на возможное восстановление России в "большой восьмёрке" является предсказуемой. По его словам, она явно показывает, что начался процесс обсуждение между Москвой и Западом.

//Здоровье

Простой способ увеличения продолжительности жизни посоветовала российский диетолог

Простой способ увеличения продолжительности жизни посоветовала российский диетолог

Отечественный врач-диетолог Наталья Пугачева назвала простой способ увеличения продолжительности человеческой жизни. Об этом рассказывается в публикации, выложенной на страницах интернет-СМИ.

//Общество

Инстаграм-целители: как блогеры без образования «лечат» и калечат людей

Инстаграм-целители: как блогеры без образования «лечат» и калечат людей

28-летняя Светлана долго боролась с онкологией и, казалось, выздоровление было близко. На просторах инстаграма девушка нашла известного блогера: целительница назначала схемы лечения и обещала, что скоро от рака не останется и следа. В мае Светланы не стало, она умерла от истощения, а болезнь так и не отступила.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество Матроны Московской о массовой гибели людей в 2019-м выложили в сеть
2

Вдова ельцинского министра Александра Починка попалась на фальсификациях
3

Агония несокрушимого бастиона «сирийской революции»
4

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети
5

"Я подожгу этот стол вместе с вами. Здесь убили моего брата". Поджигатель из Бирюлева задержан полицией

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры