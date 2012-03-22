Владимир Путин проведет совещание по проблемам в газовой отрасли

Председатель российского Правительства Владимир Путин намерен провести совещание о поставках газа на внутренний и внешний рынки. Мероприятие пройдет в пятницу в городе Кириши (Ленинградская область).

На совещании будут рассмотрены вопросы о доступе независимых производителей к газотранспортной системе Газпрома. Также премьер намерен затронуть вопрос о цено- и тарифообразовании в газовой отрасли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Правительства. В совещании примут участие вице-премьер РФ Игорь Сечин, глава Минэнерго РФ Сергей Шматко, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Винниченко, а также губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.