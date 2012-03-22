В России стали добывать больше алмазов

В 2011 году добыча алмазов в России выросла по сравнению с предыдущим годом на 0,8%. Этот показатель составил 35,14 млн карат. Об этом говорится в материалах Министерства финансов России.

По данным Минфина, с стоимостном выражении объем добычи вырос на 12,3% - до 2,67 млрд долларов. Ранее стало известно о том, что, согласно уточненному сводному бюджету группы "АЛРОСА" на 2011г., объем добычи алмазов по итогам прошлого года должен был составить 34,438 млн карат. Об этом сообщает РБК. В январе-сентябре "АЛРОСА" добыла 26,2 млн карат алмазов.