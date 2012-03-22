В Госдуме появится группа по законодательству

Депутаты Государственной Думы обратятся к спикеру нижней палаты парламента Сергею Нарышкину с предложением создать межфракционную группу по разработке законов в сфере модернизации экономики и улучшения делового климата.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Звагельский, решение было принято в четверг. Такое решение депутаты ГД приняли по итогам круглого стола, посвященного реформированию российской экономики, передает РИА Новости. Рабочая группа будет обсуждать вопросы реформирования экономического сектора, налоговой политики, собственности и совершенствования законодательства.