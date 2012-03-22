В ближайшее время Правительство России составит "дорожные карты" приватизации в российской экономике, заявил Дмитрий Медведев. Такое заявление президент России сделал по итогам встречи, посвященной борьбе с коррупцией.

"Правительство составит "дорожные карты" приватизации и регулирования с исполнительными сроками", - заявил Медведев. Об этом глава государства сообщил по итогам встречи с членами рабочей группы по формированию "Открытого правительства", передает Интерфакс. Темой прошедшей встречи стали проблемы борьбы с коррупцией.