Президент ЕЦБ Марио Драги считает, что ситуация в Еврозоне улучшается

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги считает, что кризис в Еврозоне идет на спад. «Худшее уже позади», - заявил Драги в одном из интервью.

Глава ЕЦБ уверен, что в борьбе с кризисом Евросоюз выбрал правильный путь : «Ситуация стабилизируется, но риски еще охраняются. Доверие инвесторов возвращается, и ЕЦБ уже несколько недель не покупал государственные облигации стран Еврозоны», - цитирует итальянца немецкая газета «Bild».

Драги также похвалил роль Германии в преодолении кризиса: «Германию можно назвать примером для всей Европы. Старая европейская модель социального государства уже мертва, так как всегда влечет за собой много долгов. Германия же придумала новую модель, при которой удается избегать чрезмерных долгов».