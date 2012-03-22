Казахстан и ОАЭ оценили преимущества атомной энергетики

Казахстан, который является одним из мировых лидеров в добыче урана, планирует в 2012 году принять решение о строительстве первой атомной электростанции.





Министр индустрии и новых технологий этой страны Асет Исекешев заявил, что через 18 лет АЭС будет вырабатывать 4% от общей выработки электроэнергии в Казахстане.

Казахи уже приступили к рассмотрению площадки для возведения станции и акцентировали внимание на том, что главным критерием при выборе проекта станции и типа реактора будет безопасность населения.

А надзорные органы Объединенных Арабских Эмиратов выдали энергокомпании «Emirates Nuclear Energy Corporation» (ENEC) разрешение на проведение подготовительных работ на площадке строительства атомной станции в эмирате Дубаи. Таким образом, ОАЭ тоже включается в мировую гонку по строительству атомных энергоблоков.

Между тем, в Индии принято решение о завершении ранее приостановленного на несколько месяцев строительства российского проекта АЭС «Куданкулам». Правительство штата Тамилнад при этом выделило сумму в 5 миллиардов рупий на развитие районов, примыкающих к строящейся атомной станции.



