В системе дистанционного обслуживания банка - "Сбербанке онл@йн" на днях исчезла возможность пополнения "QIWI кошельков". В то же время пополнение кошельков в других системах электронных денег, таких как "Яндекс.Деньги", Webmoney, "Деньги@mail.ru", осталось.

Эту информацию подтвердили в колл-центре Сбербанка, затруднившись сказать, с чем связан отказ от сотрудничества, уточнив при этом, что функция пополнения "QIWI кошельков" перестала быть доступна не только в интернет-банке, но и в банкоматах и платежных терминалах Сбербанка, со ссылкой на газету "Коммерсант" передает Интерфакс.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что для банка платежный бизнес - стратегический, он заинтересован в развитии собственных средств платежа и видит в QIWI конкурента. При этом в пресс-службе отказались пояснить, почему Сбербанк не считает конкурентами другие системы электронных денег, с которым сотрудничество сохранилось.

В QIWI сообщили, что получили уведомление от Сбербанка о досрочном расторжении договора "в связи с изменением приоритетов в приеме платежей населения через удаленные каналы обслуживания".

В пресс-службе QIWI сообщили, что доля Сбербанка в общем объеме пополнения "QIWI кошельков" составляет около 2%, и расторжение договора никак не повлияет на показатели системы".

Отметим, что международная платежная система "QIWI кошелек" - крупнейший игрок рынка электронных денег.