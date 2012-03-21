Хорватия и Македония отменили визы для россиян

Хорватия отменила визы для россиян. Правительство республики приняло решение об отмене виз для граждан России, Украины, Казахстана и Азербайджана с 1 апреля до 31 октября.

В эти несколько месяцев россиянам необходим будет только действующий загранпаспорт. Ваучер и приглашение не требуется. Хорватия уже четвертый год подряд отменяет визы для граждан России на период с 1 апреля по 31 октября.

Обладателям действующих заграничных паспортов временно не потребуется виза для въезда в Хорватию на период до 90 дней или для транзита через территорию республики. Отметим, срок действия загранпаспорта должен истекать не ранее срока окончания поездки.В следующем году Хорватия войдет в Шенгенскую зону, и это может снизить поток туристов.

МИД Македонии также объявил об отмене виз краткосрочного пребывания для россиян на территории республики на один год до 15 марта 2013 года. Посол России в Македонии Олег Щербак пояснил, что виза для посещения Македонии не понадобится на срок до 90 дней со дня первого пересечения границы в течение шестимесячного периода.

Официальным кандидатом на вступление в ЕС Македониия является с 2005 года.

Граждане России могут въезжать без визы в несколько десятков стран, в том числе в Бразилию, Израиль, Вьетнам, Аргентину, Кубу, Хорватию, Черногорию, Таиланд и Венесуэлу. Многие государства оформляют визы на границе.

Возможно в скором времени будет рассмотрен вопрос оформление визы в таиланд по упрощенной системе или даже вовсе отмена визового режима.