Техногенно-опасный менеджмент

Волгоградский «Химпром» не первый год балансирует на грани финансового небытия, но так близок к нему еще не был. Благополучие пяти тысяч семей вот-вот окончательно рухнет. И речь вовсе не об отдыхе раз в два года или, там, новых ранцах для отпрысков - под вопросом роскошь вроде коммунальных платежей и мяса в еженедельном рационе. Привет из 1990-х рабочим, их женам и детям послало руководство в лице управляющего по фамилии Сокол.

В октябре прошлого года сотрудники Волгоградского открытого акционерного общества (ВОАО) «Химпром» впервые за много лет не обнаружили на счетах заработанного. Удивились, задумались, но не запротестовали. Надо же понимать: руководство выбивается из сил, вытягивая 80-летнюю громадину из пучины алчных страстей, в кою ту ввергли нещадные кредиторы. Кроме того, несмотря на процедуру банкротства, запущенную на заводе еще в 2009 году, он на каком-никаком, но плаву - а значит стоит «затянуть пояса» и потерпеть.



Думали рабочие так или только так им и позволяли думать, мы не знаем. Зато известно, что из месяца в месяц, начиная с того злокозненного октября, задолженности по зарплате в «Химпроме» неуклонно росли: пожили в продвинутом веке, и будет. Впрочем, вслух, конечно, говорилось другое.



Гендиректор холдинга «РТ-Химкомпозит» (его единственному акционеру - ГК «Ростехнологии» - принадлежит 51% акций волгоградского «Химпрома"), полномочный поверенный внешнего управляющего завода и его фактический руководитель Сергей Сокол рассказывал о программе оздоровления предприятия, о том, что она позволит стабилизировать его финансово-экономическое положение и начать рассчитываться по кредиторским обязательствам. В частности, он намеревался оптимизировать финансовые и товарные потоки «Химпрома» посредством сотрудничества с ООО «РТ-Трейд". С тем самым ООО, из-за которого чуть раньше завод понес 145 млн. убытков.



Компания замаячила перед носом у волгоградских промышленников в марте 2011-го - сразу после регистрации. Уставной капитал в 10 тыс. рублей, два физлица в качестве учредителей и отсутствие какой бы то ни было репутации - со столь сомнительной ручной кладью, казалось бы, сложно претендовать на выгодное партнерство. Но желаемого «РТ-Трейд» добилось моментально, без каких-либо видимых усилий. Вне конкурса, не утруждая себя участием в тендерах, уже в апреле эта компания получила 23% отгрузок завода, в мае - 65%, в июне – 62%, в июле – 25%.



А условия оказались самые выгодные - ни у кого таких не было. Если на рынке тонна едкого технического натра стоила 15 тыс., то «РТ-Трейду» она доставалась за 11,2 тыс. Хлороформ обходился в 17 тыс. за тонну вместо 25 тыс. Карбид кальция - со скидкой в 9 тыс. рублей. Любую позицию прайса новички покупали по ценам ниже минимально допустимых и даже при этом умудрялись задерживать 100-процентные предоплаты, оговоренные в соглашениях (кстати, именно на авансах Сергей Сокол делал акцент в своем программном заявлении).



Оборот «Химпрома» скудел по часам. Производство таяло вместе с зарплатами. План летел в тартарары. В том числе и план по спасению предприятия. Если во втором полугодии 2010-го на ремонт и замену оборудования удалось направить 250 млн. рублей, то в первом полугодии 2011-го - 25 млн. из 200 запланированных. К декабрю долг завода перед поставщиками вырос на 15% - с 3 млрд. 886 млн. 515 тыс. рублей до 4 млрд. 482 млн. и 71 тыс. рублей.



Однако в момент, когда «Химпром» окончательно убедился в провальности подобного сотрудничества, в холдинге «РТ-Химкомпозит» решили оформить «РТ-Трейд» в собственность. С тем чтобы на более прочных юридических основаниях навязать заводу услуги прежде безымянного ООО. Здесь не лишним будет подсветить приятельскую связь его директора Дарьи Воронковой с господином Соколом, на которую настойчиво указывают местные СМИ.



Радоваться, действительно, нечему. Отзывчивость, дружелюбие, импульс, кураж - эти несколько непривычные для делового человека качества нашему управляющему свойственны в совокупности и пугающем объеме. В противном случае - т.е. если предполагать умысел – деятельность Сокола следовало бы разбирать в прокуратуре, а не на страницах СМИ.



Вот только некоторые из много о чем говорящих фактов. За десять месяцев 2011 года Сокол вместе с бывшим гендиром ВОАО Виктором Трухиным и исполнительным директором Валерием Давыдюком несколько раз увольняли одних и тех же менеджеров, выплатив им в общей сложности почти 28 млн. рублей в качестве выходных пособий.



Так Давыдюк, отстраненный от должности 15 сентября, повторно принятый 19-го и вновь изгнанный 7 октября, на собственных карьерных «неудачах» заработал 6 млн. Согласно трудовым договорам, которые переоформлялись незадолго до увольнений, при уходе «топам» компенсировали до 15 должностных окладов (как раз тогда рядовым рабочим оклады попросту не выплачивали).



С молчаливого позволения Сокола, убыточный завод стал главным спонсором менеджеров-гедонистов. Помимо щедрых пособий при увольнениях особенно выдающимся сотрудникам (таким, как Давыдюк, Маковский Е.В. или Попов В.А.) «Химпром» гарантировал «оплату стоимости проживания по фактическим затратам", « оплату гостиниц уровня «люкс»« и самолеты «бизнес-класса» в командировках и на отдыхе, оздоровительные путевки в санатории для всей семьи, премии размером в 20 окладов и право пользования служебными авто (AUDI A 8L или, на худой конец, Hyndai Sonata).



Едва ли это соответствовало целям процедуры внешнего управления. Но привычка - вторая натура, а истеблишмент пропадающего «Химпрома» привык жить на широкую ногу. Вместо того чтобы заняться восстановлением платежеспособности завода-должника и выгнать тех, кто уволок его в долговую яму, исполнявший тогда обязанности внешнего управляющего Руслан Обсков проникся к ним необъяснимой симпатией. Филатов, Давыдюк, Трухин, Адреев - эти люди не то, что не были отстранены от дел, они в принципе не ощутили перемен: не стесняясь, арендовали для себя и других менеджеров квартиры «люкс» за счет родного «Химпрома» (общая сумма сделок превысила 2,5 млн. рублей).



В числе новоселов, между прочим, был и Сергей Сокол: он снимал квартиру за 87 тыс. в месяц, но необязательность очередной графы расходов его не смущала. Да и чему удивляться? Закрыл же он глаза на корпоратив за 4 млн. ("Химпрому» исполнялось 80), на баснословно дорогие услуги юристов (консультации ООО «Волжская стройка», ООО «ЮФ «Юринформ», ЗАО «Региональная правовая компания» и ООО «Волгоградский центр правовых исследований» стоили рабочим 8 млн. рублей) и на совершенно неоправданные 3 млн. за очистку коллектора, которую почему-то поручили московской фирме (любопытно, что ее единственный участник, директор и главный бухгалтер – одно лицо). Еще 7 млн. рублей менеджеры потратили на аренду и лизинг легковых авто.

Отзывался ли в московском офисе «Ростехнологий» шум от этого праздника на похоронах? Возможно. Но, приглушенный расстоянием и непрерывным гулом перегруженных трасс, вряд ли производил должный эффект.

Специалисты опасаются, что волгоградский «Химпром»повторит судьбу своей алтайской тезки: цеха «Алтайхимпрома», так же отданного под начало «РТ-Химкомпозита», обезлюдели еще летом прошлого года.

Соколу предъявляют претензии и в Иркутске, где с 2008 года он замещал губернатора, а с мая 2009-го - исполнял его обязанности: местные жители винят управляющего в закрытии Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Там без источника дохода остались 400 семей. В Волгограде счет идет на тысячи. И эти тысячи могут рассказать о Соколе куда больше историй.

Но дело уже не просто в конфликте внешнего управляющего и кредиторов, не в назначенце, вышедшем из-под контроля акционеров и, по сути, прибравшего завод к рукам, и даже не в банкротстве градообразующего предприятия, которое грозит безденежьем целому району. Проблема шире и глубже. Вот, как ее видел экс-глава Волгоградской области Анатолий Бровко: «Крайняя изношенность оборудования с учетом специфики химического производства при отсутствии стабильного управления предприятием может привести к непредсказуемым последствиям".



Если хотите - к техногенной катастрофе.

Сказать, что не предпринимается никаких попыток наладить ситуацию, нельзя. Они есть. На днях кредиторы собирались утвердить новую программу приоритетных действий. Но на их собрание не явился новый внешний управляющий «Химпрома» Юрий Петрущенков. В итоге - ни программы, ни действий, ни понимания, чего ждать дальше. Есть мнение, что и он не устоял перед загадочным обаянием Сокола. А если так, то та самая пропасть стала еще на шаг ближе.