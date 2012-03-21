Риск нового витка падения на российском рынке чрезвычайно велик

В среду фьючерсы на американские индексы торгуются позитивно, нефть дорожает. В то же время на торгах в Азии преобладают продавцы. Внешний фон для начала торгов на российском рынке 21 марта, является умеренно позитивным.

В среду евро агрессивно растет и к 8:30 мск стоит 1,326 доллара США Причиной хорошего настроения игроков является сильный отчет ФРС США и выступление ее главы Бена Бернанке.

Коррекция за океаном только началась, тогда как российский рынок всю неделю летит вниз. Если настроения на мировых биржах продолжит ухудшаться, то отечественные бумаги достигнут уровней начала февраля.

По итогам торговой сессии вторника снижение индекса ММВБ стало уже четырехдневным. Такого не было с начала минувшего месяца, да и масштаб падения сейчас более впечатляющий. Объем торгов сократился незначительно, и теперь можно говорить о том, что началась серьезная игра на понижение, осталось только обновить минимум от 6 марта, когда произошел обвал рынка.

Сравнительно стабильные цены на нефть и устойчивый американский рынок поддерживает на плаву российский. Однако риск нового витка падения на российском рынке на этой неделе чрезвычайно велик.

Накануне российским "быкам" не удалось организовать отскок рынка вверх, хотя позитивная динамика на прошедших торгах в США (индекс S&P 500 обновил многолетний максимум, дотянувшись до отметки 1414 пунктов) позволила начать день выше локальной поддержки 1585 пунктов по ММВБ. Цены на нефть днем снижались, но некритично - Brent не потеряла и 2% в рамках отката от уровня 126 долл./барр.

По состоянию на 08:00 мск в среду цена контракта Brent находиться на отметке 124,61 долл./барр. (+0,39%), майский контракт Light Sweet – на 106,69 долл./барр. (+0,59%).

"На нефтяном рынке складывается такая же ситуация, как в 2008 году. Резервные мощности сейчас составляют около 2 миллионов баррелей в день - в случае нехватки поставок этого недостаточно. При этом рост мировой экономики - достаточно сильный. Таким образом, повышение цен ан нефть - это ралли на фундаментальных факторах, а не спекулятивный пузырь. При этом, я думаю, что если мы не увидим серьезной дестабилизации на Ближнем Востоке - цены на нефть не вырастут значительно от нынешних отметок" – считает управляющий партнер Chichester Capital Management Джулиан Бэрроуклиффе.

Нельзя сказать, что у российского рынка есть существенные поводы начать полноценную нисходящую коррекцию именно сейчас, но, похоже, инвесторы предпочитают не закладываться на закрепление индекса S&P 500 выше 1400 пунктов и стараются распродать бумаги, пока российский рынок не ушел далеко от максимума 2012г.

Среднесрочный восходящий тренд индекса ММВБ сломлен. По итогам торговой сессии 20 марта индекс ММВБ понизился на 1,75% - до 1558,65 пункта, РТС опустился на 1,71% и достиг отметки 1693,09 пункта. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 487,82 млрд руб.

Торги на европейских фондовых рынках закрылись накануне снижением ведущих индексов. На снижение стоимости ценных бумаг европейских автопроизводителей повлияло среди прочего ожидаемое замедление роста спроса на автомобили в России - на 6% по сравнению с ростом в 23% в январе-феврале 2012г.

Лидерами падения стали акции Daimler и BMW, которые потеряли 5,1% и 4,7% соответственно. Цена на акции французских Peugeot SA и Renault SA упала на 4,8% и 3,3% соответственно.

Ухудшение прогнозов по экономическому положению в Китае спровоцировало падение котировок горнодобывающих компаний.

На фондовых торгах в Азии в среду 8:00 мск индекс All Ordinaries просел на 0,24%, Hang Seng - на 0,48%, Shanghai Composite - на 0,47%, Straits Times - на 0,31%, Nikkei 225 – на 0,42%.

Фондовые торги в США накануне закрылись снижением: индекс Dow Jones снизился на 68,94 пункта (-0,52%) до 13170,19 пункта, индекс NASDAQ - на 4,17 пункта (-0,14%) - до 3074,15 пункта, индекс S&P - на 4,23 пункта (-0,3%) - до 1405,52 пункта.

Что касается товарных бирж, что если доллар будет расти то цены на товары номинированные в нем снижаться. В первую очередь это касается драгоценных металлов выступающих квазивалютой защищающей от инфляции. В среду на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке – 1652,36 долл./унция (+0,32%), серебро – 32,17 долл./унция (+1,08%), платину – 1656,7 долл./унция (+0,14%), палладий – 694,1 долл./унция (-0,42%).