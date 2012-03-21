Греческий парламент одобрил новое кредитное соглашение с ЕС и МВФ

Греческий парламент одобрил сегодня ночью новое кредитное соглашение с Евросоюзом и Международным валютным фондом на общую сумму 137,1 млрд. евро.

Голосование на пленарном заседании было практически формальностью, так как поддерживающие договоренности с международными кредиторами две ведущие греческие партии — левоцентристская ПАСОК и правоцентристская "Новая демократия" обладают абсолютным большинством в 300-местном однопалатном парламенте.

Правительство Греции уже получило в понедельник первые кредиты Европейского союза и Международного валютного фонда на 7,5 млрд. евро – в рамках второй программы финансовой помощи.

Как передает ИТАР-ТАСС, компартия Греции провела мирный митинг на центральной афинской площади Синтагма под лозунгом "Нет кредитному соглашению, мы не будем жить с цепями на руках". В демонстрации приняли участие около 10 тысяч человек.