Монетный двор Франции выпустит золотые монеты номиналом 1 тысяча евро

Монетный двор Франции приступает к выпуску золотых монет номиналом 1 тысяча евро. Первые "золотые" евро поступят в продажу уже в этом году, в мае. Подать интернет-заявку на их приобретение необходимо заранее – с 23 марта по 21 апреля. Всего будет изготовлено 10 тысяч монет.

На аверсе 20-граммовой монеты диаметром 39 мм в центре выгравирована фигура Геракла. Это стилизованное под современность изображение героя древнегреческих мифов, чей образ украшал старые французские серебряные монеты номиналом 20, 50 и 100 франков.

Слева от Геракла изображена богиня свободы с фригийским колпаком на голове, а справа – богиня равенства, держащая в левой руке весы. Вместе они олицетворяют понятие "братство".

На реверсе указана номинальная стоимость – "EURO 1000". Рядом с этой надписью изображены две веточки – дуба и лавра, передает ИТАР-ТАСС.

Для чеканки используется золото 999 пробы.Парижский Монетный двор позже выпустит серебряные копии этой монеты номиналом 100 евро, а к концу года – "золотой" этой же серии номиналом 5 тысяч евро.