Гохран РФ продал на аукционе уникальные алмазы

Министерство финансов РФ выручило более 26,025 млн. долларов в результате открытого аукциона алмазов на внутреннем рынке. Аукцион проводился на территории Гохрана России.

Из выставленных на аукцион 556 камней общей массой 12,595 тысячи каратов продано 525 камней общей массой 12,056 тысячи каратов, передает агентство Прайм.

Из 39 алмазогранильных предприятий, которые подали заявки, в аукционе участвовали 35. Приобретали камни – 30. Больше всего купили камней: ООО "Айвес, ООО "Кронус Даймонд" и ООО "Руиз Даймонд".

Вырученные от алмазов деньги Гохран конвертирует в золото и платину –– драгметаллы по-прежнему считаются самым надежным капиталовложением, передает "Коммерсант-ФМ".

Месяц назад стало известно, что в текущем году Гохран России планирует продать алмазов на 5 млрд. рублей. Для пополнения госфонда Минфин планирует закупить алмазы у АЛРОСА на 4 млрд. рублей.