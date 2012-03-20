Россия запретит ввоз белковых кормов животного происхождения из Евросоюза

Начиная с 26 марта Россия запрещает ввоз белковых кормов животного происхождения из стран Европейского Союза. Россельхознадзор отмечает, что решение было принято из-за выявлений во ввозимых кормах ДНК жвачных животных.

Запрет был введен "в связи с необходимостью гармонизации российского законодательства с международным", сообщает Россельхознадзор. Также такое решение было принято российскими властями с учетом многократных выявлений во ввозимых кормах ДНК жвачных животных. Это представляет опасность заноса возбудителей "коровьего бешенства" на территорию России.