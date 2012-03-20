Владимир Путин встретился с президентами Украины, Казахстана и Киргизии. Накануне они приняли участие в заседании Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав государств, прошедшем в Москве. Специально для «АН» на вопрос «Станет ли Украина полноправным членом Таможенного союза и ЕврАзЭС или «убежит» в Европу?» отвечают…

Григорий Остер, писатель, заслуженный деятель искусств России:

«Со всеми вытекающими последствиями...»



- Как уроженец Козелецкого района Черниговской области, скажу, что Украина останется на месте! То есть, ближайшей соседкой России - со всеми вытекающими последствиями... Как была соседкой до Богдана Хмельницкого и после него, так все и сохранится. Некоторая часть украинцев, может быть, и хотела бы произвести обмен на лучший район, но желающих нет.

Виктор Чумак, директор Украинского института публичной политики:

«Сближение грозит утратой независимости»

- Не исключаю, что решение о нашем членстве в Таможенном союзе и ЕврАзЭС вполне может состояться. На мой взгляд, соотношение в пользу вступления Украины в Таможенный и Евразийский союзы к «бегству» в Европу составляет 70 на 30 процентов. Все это обсуждалось и обсуждается у нас на Украине. Противники считают, что такое сближение грозит нам определенной утратой независимости, да так оно, скорее всего, и будет. Но деваться некуда, мы сами себя прижали своей внутренней политикой.

Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности:



«Любое сближение воспринимается как утрата экономического суверенитета»



- Не стоит ожидать скорого решения. Украина пока не готова даже вести переговоры о совместном управлении газотранспортной системой, а этот вопрос не менее драматичный, чем вхождение в Таможенный союз, в экономический союз. Мы видим, что любое сближение там воспринимается как утрата экономического суверенитета, и это вызывает на Украине гораздо большую боязнь, чем даже вопрос с трубой, который никак не решается. Поэтому я считаю, что формула «дешевый газ в обмен на членство в едином экономическом пространстве» немного всех дезориентирует. Правильнее было бы не распыляться и вести переговоры на одну тему - о трубе, это же проще. Ну, предложим, мы говорим: «Не хотите сообща контролировать трубу, тогда заходите в Таможенный союз». А потом можно и еще что-то предложить… Но это их отвлекает, украинцы еще больше начинают пугаться, что их куда-то там заманивают, не могут ни на что решиться. Хотя - что тут решаться? Я видел украинское исследование, которое ясно показывает, что членство в этих союзах Украине должно быть выгодно. И есть же пример Белоруссии, для которой вступление в союзы оказалось очень выгодно, гораздо выгоднее, чем России, которая в итоге получила новую форму дотации наших белорусских друзей.