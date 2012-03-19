Зубков против введения эмбарго на экспорт зерна

В 2012 году нет оснований для введения эмбарго на экспорт зерна, заявил первый вице-премьер России Виктор Зубков. По его словам, в этом году "есть возможности не проводить никаких ограничений на дальнейший экспорт зерна".

"У нас есть все возможности в этом году не проводить никаких ограничений на дальнейший экспорт зерна, который, как мы и планировали, может достигнуть 27 млн тонн", - заявил Зубков. "В этой связи я полагаю, что никаких ограничений делать не надо в этом году", - цитирует вице-премьера Интерфакс. Такое заявление Зубков сделал на встрече с председателем Правительства Владимиром Путиным.