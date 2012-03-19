Украина может закупать треть необходимого газа в обход России

Украина намерена закупать треть необходимого газа в странах НАТО. Переговоры с Северо-атлантическим альянсом были возобновлены после того, как стало очевидно, что Россия не готова идти на снижение цен.

В настоящее время власти Украины ведут переговоры с поставщиками газа из Турции, Румынии и Германии. Переговоры ведутся о продаже каждым из них от 2 до 3,5 млрд кубометров топлива ежегодно. В минувшую пятницу министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко обсуждал вопрос закупок газа в Европейском Союзе с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером, передает РБК. Как считает Дмитрий Марунич, директор Института энергетических исследований, технически возможно осуществить закупки и транспортировку газа из Европы. "Дополнительные объемы газа в этом году есть у большинства стран ЕС - их соглашения с Россией подразумевают закупки топлива в объеме, превышающем их потребление", - отметил Марунич.