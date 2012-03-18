Глава МВФ Кристин Лагард увидела причины для оптимизма
18 марта 2012, 19:01 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]
Глава МВФ Кристин Лагард после затянувшегося кризиса снова с оптимизмом смотрит в будущее. Меры, принятые для преодоления кризиса, начинают приносить свои плоды.
«Мировая экономика находилась на краю обрыва, но сейчас есть все основания для оптимизма», - заявила Кристин Лагард в воскресенье на форуме «Развитие Китая-2012» в Пекине. По словам Лагард, последние годы для мировой экономики были «трудным», а прошедшие несколько месяцев «даже пугающими», но сейчас ситуация стабилизируется.
«Экономические показатели улучшились, в том числе и в США. Усилия МВФ и Европейского союза для спасения Греции от банкротства можно назвать существенным прогрессом», - отметила глава МВФ.
В то же время, госпожа Лагард предостерегла от «ложного чувства безопасности», так как риск все еще сохраняется. Состояние финансовой системы до сих пор нестабильное, у многих развитых стран имеются большие государственные и частные долги.
Еще одним фактором для беспокойства можно назвать рост цен на нефть в развивающихся странах. Глава МВФ также похвалила Китай за его меры бюджетного стимулирования, которые помогли стабилизировать мировую экономику.