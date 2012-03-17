В первом квартале 2012 года в российский бюджет поступил 1 трлн 221 млрд рублей

Федеральная налоговая служба сообщает о том, что поступления администрированных доходов в федеральный бюджет в первом квартале 2012 года составят 1 трлн 221 млрд рублей. По данным ФНС, это на 21% выше, чем годом ранее.

Об этом сообщил глава ФНС России Михаил Мишустин. По его словам, в феврале федеральный бюджет пополнился на 21 млрд руб., что на 20,1% выше, чем в феврале 2011 г. Всего в федеральный бюджетза первые 2 месяца текущего года поступило 733 млрд рублей, передает РБК. Это на 16% больше показателя аналогичного периода 2011 года.